Кремль озвучил детали онлайн-встречи Путина и Байдена

Кремль озвучил детали онлайн-саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Лидеры стран вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для работы в сегодняшних реалиях.

Путин сообщил о деструктивной линии Киева на демонтаж Минских соглашений после того, как Байден обозначил возможные санкции со стороны США и союзников в случае эскалации на границе с Украиной.



Путин отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Президент РФ отметил заинтересованность страны в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем.

Путин предложил Байдену обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование посольств, что могло бы послужить нормализации других аспектов отношений



Президенты выразили готовность к продолжению взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью. Лидеры стран условились на продолжении диалога.

Байден заявил, что Америка и ее союзники в случае военной эскалации ответят решительными экономическими и иными мерами. Президент США подтвердил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Президенты двух стран поручили своим командам принять меры. США будет делать это в связке с союзниками и партнерами.

На онлайн-саммите президент США выразил надежду, что в следующий раз они с Путиным встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.

Маргарита Головатенко