12 млн россиян получили маткапитал с 2007 года
Материнский капитал с 2007 года получили уже почти 12 млн россиян. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
В 2022 году выплата маткапитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в случае если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим первый маткапитал, будет положена выплата в 161 772 рубля.
По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, в следующем году материнский капитал получат 1,3 миллиона человек. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено больше 440 миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин предложил со следующего года перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым