12 млн россиян получили маткапитал с 2007 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Материнский капитал с 2007 года получили уже почти 12 млн россиян. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

В 2022 году выплата маткапитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в случае если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим первый маткапитал, будет положена выплата в 161 772 рубля.

По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, в следующем году материнский капитал получат 1,3 миллиона человек. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено больше 440 миллиардов рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент РФ Владимир Путин предложил со следующего года перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции.

Ольга Шагиева