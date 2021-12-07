Сегодня в Татарстане гололедица и до -12 градусов
Сегодня, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, сообщает гидрометцентр РТ.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха утром составит -9..-14 градусов. В северных районах местами ожидается от -16 до -21 градуса.
Максимальная температура воздуха днем -4..-9 градусов, на востоке до -12 градусов. На дорогах гололедица.
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