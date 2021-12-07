В Башкирии ребенок упал с подъемника на горнолыжной трассе

В Башкирии восьмилетний ребенок упал с подъемника на трассе в горнолыжном центре «Абзаково». Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Мальчик упал с высоты около 5 метров. Он госпитализирован в отделение травматологии Белорецкой ЦРКБ.

Предварительно сообщается, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб локтевого сустава, пишет «Интерфакс».

Ранее в Набережных Челнах выпала из окна ученица 6 класса одной из школ города. Она осталась жива и доставлена в больницу скорой медицинской помощи города с различными травмами.



Ольга Шагиева