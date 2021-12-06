Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента со школьницей, выпавшей из окна

В Набережных Челнах прокуратура организовала проверку по факту инцидента с выпавшей из окна ученицей 6 класса одной из школ города. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По имеющейся информации, девочка 12 лет выпала из окна школы в микрорайоне Замелекесье. Она осталась жива и доставлена в больницу скорой медицинской помощи города с различными травмами. По словам прокурора города Дмитрия Ерпелева, она выпрыгнула из окна в результате спора с одноклассниками.

В настоящее время челнинская прокуратура организовала проверку. Затем ведомство даст правовую оценку работе школьной администрации на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учеников во время образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Недавно прокуратура Татарстана проводила проверку после сообщений в СМИ и соцсетях об инвалиде из Нижнекамска, который остался без жилья.



Дарья Акимова