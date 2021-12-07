В Казани три дома остались без отопления из-за повреждения теплотрассы

В Советском районе из-за повреждения теплотрассы без тепла остались три дома на улице Отрадной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Из-за аварии отключена подача тепла в трех домах: Отрадная 10, 14, 18. Временно насосами узла погодного регулирования обеспечили циркуляцию теплоносителя внутри дома для поддержания температуры в доме и сохранения работоспособности системы.

Казэнерго ведет ремонт трубопровода. Его планируют завершить сегодня.

Ранее из-за обвала сократили маршрут следования троллейбуса №1.



Ольга Шагиева