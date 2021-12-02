В Казани почти на год ограничат движение на участке улицы Меховщиков

Фото: Олег Тихонов

В Казани планируют реконструировать участок ул. Меховщиков от ул. Девятаева до ул. Магистральной. Здесь дорогу расширят до четырех полос. Работы связаны с развитием Большого Казанского кольца. Об этом сообщают в мэрии города.

В связи с работами до 30 октября 2022 года будет ограничено движение для пешеходов и транспорта. Ограничения будут действовать на участке ул. Меховщиков от ул. Магистральная д. 4 к.1 до ул. Девятаева. Объехать его можно будет через улицы Учительскую, Холмовую, Пригородную, Лебедева, Тимер Юл, В.Кулагина и Каучуковую.

Фото: Максим Платонов

Из-за строительных работ на этой улице временно изменилась схема движения автобуса №31. Он будет следовать в направлении до остановки «Мехобъединение», разворачиваясь на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков, далее — в обратном направлении.

Диана Жиленкова