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В Казани на улице Декабристов восстановлено движение трамваев после ДТП с пешеходом

10:45, 07.12.2021
В Казани на улице Декабристов восстановлено движение трамваев после ДТП с пешеходом
Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Декабристов возле дома 183 пошло движение трамваев №1 и №6 . Сообщает об этом МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Задержка составила 2.48. Ранее на участке произошло ДТП с пожилой женщиной.

Фото: kzn.ru

Ранее женщина попала под колеса трамвая. Из-за этого на месте встали трамваи по направлению в центр города. Женщина осталась жива. По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте и попала под транспорт.

Дарья Акимова
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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