В Казани на улице Декабристов восстановлено движение трамваев после ДТП с пешеходом

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Декабристов возле дома 183 пошло движение трамваев №1 и №6 . Сообщает об этом МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Задержка составила 2.48. Ранее на участке произошло ДТП с пожилой женщиной.

Фото: kzn.ru

Ранее женщина попала под колеса трамвая. Из-за этого на месте встали трамваи по направлению в центр города. Женщина осталась жива. По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте и попала под транспорт.



Дарья Акимова