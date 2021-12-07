Утром в Казани еще один человек попал под трамвай

Утром в Казани еще один человек попал под трамвай. На этот раз произошло ДТП с участием пожилой женщины, сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Декабристов. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте встали трамваи по направлению в центр города.

Вчера в Казани под трамваем на улице Гвардейской погибла 11-летняя девочка. По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Шагиева