Утром в Казани еще один человек попал под трамвай
Утром в Казани еще один человек попал под трамвай. На этот раз произошло ДТП с участием пожилой женщины, сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Декабристов. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте встали трамваи по направлению в центр города.
Вчера в Казани под трамваем на улице Гвардейской погибла 11-летняя девочка. По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути. Возбуждено уголовное дело.
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