Попавшая под трамвай в Казани пожилая женщина жива

Попавшая под трамвай на улице Декабристов пожилая женщина жива. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

По предварительной информации, женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под трамвай. Пострадавшая жива, однако, по неподтвержденным данным, она лишилась руки. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Из-за ДТП остановлено движение трамваев №1 и №6 на улице Декабристов, 183. В МУП «Метролектротранс» снова попросили всех пассажиров быть внимательными, переходить дорогу только в разрешенном месте и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в соцсетях сообщили, что утром в Казани еще один человек попал под трамвай.



Ольга Шагиева