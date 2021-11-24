В Казани прокуратура провела проверку после отравления людей угарным газом

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку после отравления угарным газом 68-летнего мужчины и его престарелой матери в здании на Горьковском шоссе. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Случай произошел 14 ноября 2021 года в доме охранника на Горьковском шоссе. Мужчина умер на месте, женщина находится в больнице. Проверка выяснила, что люди отравились из-за плохого состояния внутридомового газового оборудования.

«Специалисты газовой службы выявили следы сквозной коррозии в местах присоединения дымоотводящего патрубка отопительного котла, откуда продукты горения газа предположительно через щели в деревянных полах из подвального помещения проникли в жилые помещения дома», — говорится в сообщении.

В последний раз оборудование проверяли специалисты ЭПУ «Зеленодольскгаз» 13 августа 2020 года. В 2021 году жильцы не обеспечили доступ проверяющих газовиков в помещение.

Прокуратура считает, что таким образом, АО «Старт» как собственник объекта не обеспечило надлежащее содержание газового оборудования в доме охранника. Не дана правовая оценка действиям жильцов дома за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке. По ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ к административной ответственности никого не привлекли.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам надзорное ведомство внесло в адрес директора АО «Старт» и начальника ЭПУ «Зеленодольскгаз» представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

С начала года в Казани зафиксировали 35 случаев отравления угарным газом, в результате чего погибли четыре человека, пострадали еще 64 (из них 28 детей).



Ольга Шагиева