В России вырос спрос на «ватрушки» и ледянки

В России в несколько раз вырос спрос на детский инвентарь для зимнего отдыха. Таковы данные исследования сервиса «Чек Индекс».

Аналитики сравнивали данные по чекам с 1 по 5 декабря. Основная часть продаж пришлась на 3—5 декабря. Треть покупок совершена в Москве и Московской области.

По данным аналитиков, средний чек на покупку «ватрушек» составил 1 530 рублей — это на 15% выше, чем год назад. На 201% вырос объем продаж. Детские санки подорожали на 22%, в среднем они стоят 1 710 рублей, объем продаж вырос на 105%.

Стали дороже и снежколепы или снежкоделы. Они выросли в цене на 15%, их стоимость составила 225 рублей, а объем продаж вырос на 120%. В 108 рублей обойдутся ледянки, что на 19% дороже по сравнению с декабрем прошлого года. Продажи их выросли на 182%, пишет «РИА Новости».



Ольга Шагиева