В Татарстане не ожидают снижения турпотока на новогодние праздники

Власти Татарстана ожидают, что уровень туристического потока на новогодние праздники останется таким же, каким был в 2020 году, сообщил председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.



Уже сейчас наблюдается высокий процент бронирований. Занято порядка 85—90% номерного фонда. «В этом году компания TUI Россия делает чартеры на Новый год из Москвы в Казань. Это тоже делает загрузку», — отметил Иванов.

По его словам, гостиницы готовы, а туристические объекты подготавливают новогодние программы, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Туристический поток в основные туристские центры Татарстана по итогам нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября увеличился на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Маргарита Головатенко