Турпоток в Татарстан по итогам нерабочих дней увеличился на 116% по сравнению с прошлым годом

Туристический поток в основные туристские центры Татарстана по итогам нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября увеличился на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомитет РТ по туризму.



Так, за указанный период 2020 года турпоток составлял 62 тыс. человек, а в этом году — 133,9 тыс. человек.

Прирост наблюдается по всем турцентрам. В Казанском кремле количество посетителей увеличилось на 190,3% (с 44 тыс. человек в 2020-м до 83,8 тыс. человек в 2021 году), турпоток на Остров-град Свияжск увеличился на 306% (10 тыс. к 30,9 тыс. человек), в Великий Болгар — на 300,9% (2,6 тыс. к 7,9 тыс. человек), в Елабугу — на 202,8% (с 4,6 тыс. до 9,4 тыс.), в Чистополь — на 311% (с 605 чел. до 1,8 тыс.)

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко