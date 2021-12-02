Хуснуллин: в РФ снизились долги за жилищно-коммунальные услуги

В России за II квартал текущего года снизился долг населения и предприятий за услуги жилищно-коммунального хозяйства, однако сам факт его наличия создает трудности в работе предприятий ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, из-за наличия долга возникает кассовый разрыв у ресурсоснабжающих организаций, в результате чего происходит неуплата за топливно-энергетические ресурсы, передает пресс-служба российского правительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце стало известно, что правительство РФ утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на следующий год. Наибольшая индексация затронула Татарстан, Севастополь и Крым (по 6,2%).

Диана Жиленкова