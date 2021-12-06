Минниханов постановил присудить Государственные премии в области науки и техники
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ «О присуждении Государственных премий Татарстана в области науки и техники в 2021 году», документ есть на сайте правительства республики.
Государственные премии Татарстана в области науки и техники присудили:
- за разработку и внедрение инновационных технологий для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей в регионе;
- за цикл работ «Метеорно-инфосферное распространение радиоволн и волновые процессы в атмосфере»;
- за работу «Создание и использование селекционного достижения — татарской породы лошадей в Татарстане»;
- за работу «Реализация комплекса технологических решений по интенсификации добычи нефти с целью повышения эффективности разработки Ромашкинского месторождения на поздней стадии».
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