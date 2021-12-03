В Татарстане образован штаб по контролю за строительством в рамках нацпроектов и госпрограмм

В Татарстане создан координационный штаб по обеспечению строительства, реконструкции и капремонта объектов в рамках национальных проектов и государственных программ. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Согласно документу, основные задачи штаба — это организация взаимодействия исполнительных органов госвласти Татарстана, территориальных органов федеральных ведомств, подведомственных учреждений, правоохранительных органов и местного самоуправления по вопросам строительства, разработка планов мероприятий, рассмотрение проблемных вопросов и оказание методологического содействия органам по вопросам, входящим в компетенцию штаба.

Председателем штаба стал Рустам Минниханов, его заместителем назначен премьер-министр РТ Алексей Песошин. В состав также вошли министры и главы ведомств РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в республике была создана межведомственная рабочая группа, которая займется координацией мероприятий, проводимых при подготовке и проведении в 2022 году празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Руководителем назначен вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, его заместителем — министр культуры РТ Ирада Аюпова.



Дарья Акимова