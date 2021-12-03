Иннополис готов стать площадкой для турнира по киберспорту среди университетов РФ
Иннополис готов стать площадкой для соревнований по киберспорту среди российских вузов. Об этом рассказал проректор-начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности «Университет Иннополис«Искандер Бариев.
По его словам, уже идет процесс создания оргкомитета. Сначала проведут региональные соревнования по киберспорту, а сам финал пройдет в Иннополисе в декабре следующего года. Бариев добавил, что будет организован хороший призовой фонд, передает ТАСС.
Вчера в Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который собрал более 1,3 тысячи IT-специалистов со всей страны. Татарстан на конкурсе представляют девять команд. Призовой фонд конкурса составил 24 млн рублей.
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