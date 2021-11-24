Госдума приняла закон о повышении МРОТ в окончательном, третьем чтении

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в окончательном, третьем чтении. Сообщило об этом «РИА Новости».

Закон начнет действовать с 1 января 2022 года. МРОТ с этого периода составит 13 890 рублей. Пока он равен 12 792 рублям.

В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако, по предложению президента России Владимира Путина, его повысили на 8,6%. То же самое произошло с прожиточным минимумом. В следующем году он составит 12 654 рубля.

Фото: Анна Сейтумерова

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей.



Дарья Акимова