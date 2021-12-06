В Татарстане утвердили стоимость услуг охраны в школах

Кабмин Татарстана утвердил нормативы стоимости оказания слуг, которые связаны с обеспечением антитеррористической защищенности образовательных организаций республики. Такое постановление есть на сайте правительства региона и подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.



Размеры нормативов утверждены по стоимости 150 рублей в час на один пост охраны в образовательных организациях первой и второй категорий и в размере 130 рублей в час для образовательных объектов третьей категории.

Постановлением устанавливаются два поста охраны для учреждений первой категории и по одному посту для организаций второй и третьей категорий.

Постановление вступает в силу 1 января 2022 года. Контроль за исполнением возложен на Минобрнауки Татарстана.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане втрое выросли бюджетные расходы на охрану школ и детсадов — с 340 млн рублей до 1,1 млрд. Теперь под охраной ЧОПов должны оказаться почти все школы и детсады республики, за исключением малокомплектных. «Реальное время» разбирало, хватит ли республике миллиарда на эти цели и какая альтернатива предлагается тотальному «пропускному контролю».

Маргарита Головатенко