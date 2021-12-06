В мэрии Челнов рассказали о состоянии шестиклассницы, выпавшей из окна школы

Шестиклассница, сегодня выпавшая из окна школы №39 в Набережных Челнах, характеризуется как ученица с удовлетворительной успеваемостью и хорошим поведением, прокомментировала инцидент пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.



Инцидент произошел 6 декабря в 11.35 — на перемене между четвертым и пятым уроками. Ученица шестого класса выпала из окна третьего этажа. По имеющейся информации, девочка выпрыгнула, перед этим сказав, что может это сделать и ее телефон не разобьется. Все произошло быстро, одноклассники не успели ее удержать.

Ученица на внутришкольном учете не состоит и не получает замечаний от учителей. Школу посещает регулярно, опозданий и пропусков без причины нет, написала Мухаметзянова в сторис в Instagram.

Скорая помощь приехала спустя 20 минут после случившегося и отвезла ребенка в БСМП. В ходе медобследования установлено, что у девочки перелом таза, лодыжки. Позвоночник, голова и внутренние органы не повреждены. Девочка сейчас находится в КДМЦ.

После инцидента челнинская прокуратура организовала проверку. Доследственную проверку начал и Следком Татарстана.

Маргарита Головатенко