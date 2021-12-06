В Набережных Челнах начали доследственную проверку после падения девочки из окна школы

В Татарстане следственными органами Следственного комитета РФ по РТ начата доследственная проверка по факту падения 12-летней девочки из окна одной из школ Набережных Челнов. По предварительным данным, она выпрыгнула из окна, поспорив с одноклассниками.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Происшествие случилось сегодня днем. Девочка в результате падения получила различные травмы. Ее госпитализировали.



Проверку начала и прокуратура. При наличии оснований надзорное ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

Татьяна Демина