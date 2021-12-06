В Казани из-за аварии не ходят трамваи и троллейбусы на участке от завода «Искож» до улицы Баки Урманче

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за аварии на тяговой подстанции нет напряжения по трамваю и троллейбусу на участке от завода «Искож» до улицы Баки Урманче. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Движение из-за этого организовано следующим образом: троллейбус №6 идет по маршруту «Сквер Тукая» — «Танковое кольцо», троллейбус №9 — по «Улица Глушко» — «Танковое кольцо», трамваи №5 и «5а — «Улица Саид-Галеева» — «Халитова».

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Пассажиров просят учитывать указанную выше информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Казани продлили ограничение на перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады по Оренбургскому тракту.



Дарья Акимова