Ак Барс Банк провел первую «зеленую» закупку

Банк провел тендер на поставку офисной бумаги, сертифицированной по стандартам FSC (Forest Stewardship Council). Поставщики, не обладающие таким сертификатом, к тендеру не допускались.

Сертификация FSC — добровольное подтверждение компаниями соответствия лесоуправления и цепочки поставок международным требованиям Forest Stewardship Council.

Одно из главных требований при прохождении такой сертификации — непрерывность цепочки поставки — от леса до потребителя. Это позволяет исключить попадание в цепочку древесины неизвестного происхождения, в том числе незаконной.

«Развитие системы ответственных закупок — важная составляющая процесса внедрения принципов устойчивого развития в банке. Закупка бумаги по стандарту FSC — первый шаг на большом пути перехода к «зеленым закупкам». В планах — пересмотр требований к поставщикам в различных категориях, дальнейший переход к более энергоэффективным и ресурсосберегающим технологиям и продуктам. Здесь еще предстоит большая работа», — отметил директор департамента закупок Ак Барс Банка Дмитрий Капустин.

ПАО «Ак Барс» Банк

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