В Казани запустят акцию «Письмо Дедушке Морозу»

С 15 декабря в Казани стартует городская благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». Ее организатором станет исполком.

В холлах всех четырех районных администраций города, а также в холле ледового дворца спорта во время домашних матчей хоккейного клуба «Ак Барс» будут стоять елки с новогодними пожеланиями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также любой желающий сможет выбрать себе открытку с пожеланиями ребенка в аккаунте pismo_dedushke_morozu в Instagram.

Благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу» продлится до 28 декабря. Она проходит в Казани уже в десятый раз. Участвуют в акции дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети, находящиеся в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники социальных учреждений постоянного пребывания в возрасте от 3 до 12 лет.

Фото: kzn.ru

Дети пишут Деду Морозу на открытках, какой подарок они хотели бы получить. Эти открытки размещают на новогодних елках. Каждый желающий может снять их, чтобы осуществить мечту ребенка.

В этом году порядка 67 тысяч детей прислали свои желания в рамках всероссийской предновогодней акции «Елка желаний».



Ольга Шагиева