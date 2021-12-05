В этом году почти 67 тысяч детей прислали свои просьбы в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Максим Платонов

В текущем году порядка 67 тысяч детей прислали свои желания в рамках всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, ранее уже были исполнены мечты 23,5 тысячи детей с тяжелыми заболеваниями. В этом же году только за 2 и 3 декабря поступило для исполнения свыше 7 тысячи желаний. Они были собраны с елки на форуме «Мы вместе», а также с установленных в администрациях и ведомствах субъектов страны и др., передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад в РФ начала работать почта Деда Мороза. Написать письмо можно не только российскому Деду Морозу в Великий Устюг, но и другим зимним волшебникам регионов.

Диана Жиленкова