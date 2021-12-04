В «Рубин» перешёл полузащитник «Томи» Марат Апшацев

В «Рубин» перешел 20-летний центральный полузащитник Марат Апшацев. Как сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба, контракт с игроком подписан на четыре с половиной года.

Апшацев будет выступать за «Рубин» под 18-м номером.

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник родился 27 мая 2001 года в Нальчике. Выступал за команды «Спартак-Нальчик», «Чайка», «Томь», юношескую сборную России U18. В текущем сезоне сыграл в ФНЛ в составе «Томи» девять матчей.