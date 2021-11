Паломник в период эпидемии

В каком-то смысле публичное богослужение представляет из себя малый вид паломничества — от дома к храму или паломничества в другой район. С наступлением пандемии коронавируса сразу же остро встал вопрос пятничного намаза у мусульман и воскресных служений у христиан — проводить или отменить на благо человечества? С началом пандемии человечество уже успело опробовать все: пятничные намазы проводились ограниченно, отменялись полностью — и даже были попытки проводить их онлайн (впрочем, многие возмутились).

Также вспомним и первые курьезы в исламском мире: большие волнения в среде шиитов (это одно из двух основных течений внутри ислама) по поводу ограничения паломничества в святые места: Кум (Иран) и Кербелу (Ирак). В итоге иранцы просто не могли закрыть доступ к зияратам (могилам) почитаемых святых: в ответ на закрытие мазара Фатимы аль-Маасумы (дочери седьмого шиитского имама Мусы аль-Казима) и мазара имама Резы в Мешхеде, толпы верующих начали врываться «с боем» в залы мавзолеев.

COVID-19: #Iran's holiest sites closing to visitors.

Fatima Masumeh Shrine, Jamkaran Mosque in Qom, and Imam Reza Shrine in Mashhad closing to stem coronavirus' spread.

