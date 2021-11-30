Паломник в период эпидемии

Как совершали хадж во время чумы или холеры

В разные времена человечество сталкивалось с эпидемиями: ужасными болезнями, которые разносились на огромные пространства посредством животных и путешественников. В такое время к чужестранцам относились с подозрением и нежелательностью: не принесет ли этот чужак какую-нибудь заразу. COVID-19, эволюционирующий во все новые и, возможно, более опасные по своей заразности штаммы, тут не представляет исключения. Между тем во все времена паломники стремились совершить путешествия к святым местам. Как это происходило во время эпидемий в своей статье для нашего издания рассказывает колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин.

Как верующие встретили пандемию

В каком-то смысле публичное богослужение представляет из себя малый вид паломничества — от дома к храму или паломничества в другой район. С наступлением пандемии коронавируса сразу же остро встал вопрос пятничного намаза у мусульман и воскресных служений у христиан — проводить или отменить на благо человечества? С началом пандемии человечество уже успело опробовать все: пятничные намазы проводились ограниченно, отменялись полностью — и даже были попытки проводить их онлайн (впрочем, многие возмутились).

Также вспомним и первые курьезы в исламском мире: большие волнения в среде шиитов (это одно из двух основных течений внутри ислама) по поводу ограничения паломничества в святые места: Кум (Иран) и Кербелу (Ирак). В итоге иранцы просто не могли закрыть доступ к зияратам (могилам) почитаемых святых: в ответ на закрытие мазара Фатимы аль-Маасумы (дочери седьмого шиитского имама Мусы аль-Казима) и мазара имама Резы в Мешхеде, толпы верующих начали врываться «с боем» в залы мавзолеев.

COVID-19: #Iran's holiest sites closing to visitors.

Fatima Masumeh Shrine, Jamkaran Mosque in Qom, and Imam Reza Shrine in Mashhad closing to stem coronavirus' spread.

pic.twitter.com/YTrMVBHzG6 — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) March 16, 2020

Однако в целом верующие встретили новую реальность спокойно: в конце концов, подобные курьезы встречались и в светском мире — при отменах концертов или других публичных мероприятий. Например, значительное движение «антиваксеров» образовалось в США, возглавляемое республиканскими политиками, — настолько значительное, что Байдену приходится выходить с регулярными посланиями к американцам.

Эпидемия и хадж в глубине веков

Удивительно, но эпидемия прямо вошла в один из двух источников священного корпуса мусульман — Сунну. Сунна содержит в себе высказывания самого пророка Мухаммада, в то время как Коран — прямую речь Аллаха. Так, в одном из сборников изречений пророка, «Сахихе» аль-Бухари, сказано:

«И если любой раб (Аллаха), который находится в какой-либо местности, [где разразилась чума], не уйдет оттуда, оставаясь там, проявляя терпение и надеясь на награду Аллаха, зная, что его не постигнет ничто, кроме предопределенного Аллахом, то он получит такую же награду, как и павший за веру [мученик]». (Сахих аль-Бухари)



Дело в том, что рождение ислама совпало с эпидемией чумы, которая поразила Евразию. Некоторые историки называют ослабленность Сасанидского Ирана и Византийской Империи — двух сверхдержав того времени, соседей пророческой Аравии, — одной из причин успеха последующих мусульманских завоеваний.

Фото wikipedia.org

Потому благословенному пророку было известно об опасности эпидемий, и он велел своим последователям, по сути, изолироваться в таких случаях. В то же время очевидно, что во время паломничества верующий покидает свою местность. Пророк предупреждает от такого.

В истории были случаи, когда паломничество к святыням ислама останавливали — конечно, чаще по военным причинам, чем по эпидемиологическим.

Самый первый задокументированный случай препятствия паломничества в Мекку произошел еще в доисламские времена. Информация об этом сохранилась исключительно в мусульманских источниках, в частности суре священного Корана «Слон». Мекка была священным арабским городом еще до рождения ислама, и обряды хаджа уходят корнями в куда более древнее время. В 570 году н.э., соответствующем тому, что арабы называют «годом слона», губернатор Йемена Абраха, наместник могущественной эфиопской Абиссинской империи, решил разрушить Каабу, дабы сделать центром паломничества йеменскую Сану с санийским собором и распространить среди арабов христианство. По преданию, на Абраху напали стаи птиц, которые «бросали в них (йеменцев) каменья из обожженной глины». События «года слона» считаются чудом, предваряющим рождение пророка Мухаммада.

Случай, ставший для истории ислама беспрецедентным, это нападение на Мекку секты крайних шиитов-карматов в 930 году. Разбойники умудрились не только убить десятки тысяч людей, но и украли из храма Каабы священный Черный камень и осквернили священный источник Замзам, сбрасывая туда тела убитых паломников. Черный камень вернулся в Мекку только 20 лет спустя.

«Успех» секты карматов в 1979 году повторила группа крайних ваххабитов, возглавляемая Джухайманом аль-Утейби. Он и его последователи восстали против правящей семьи аль-Сауд, захватив комплекс Харамейн и взяв паломников в заложники. Тогда семье аль-Сауд пришлось прибегнуть к помощи тактического подразделения Франции — что было беспрецедентно, потому что, в соответствии с исламом, Мекка является запретным для немусульман городом.

Фото wikipedia.org

В 19 веке человечество переживало множество убийственных вспышек холеры. В 1846 году от холеры в Мекке умерло около 15 000 человек. Из-за этого паломничество приостанавливали в 1837 и 1846 годах. В 1865 в столице Османской империи, Стамбуле, была созвана большая конференция, по итогам которой в Хиджазе были введены карантинные меры. Всего с 30-х годов до падения Османской империи произошло около 30 вспышек.

Паломничество также было приостановлено из-за эпидемии чумы в 1814 году, когда в Хиджазе погибло порядка 8-9 тысяч человек.

Наконец, в 2014 году из-за вспышки Эболы в Африке Саудовская Аравия прекратила выдавать визы странам с высокой степенью распространенности вируса, включая Сьерра-Лионе и Либерию.

Христианская святость и пандемия

Христиане, равно как и мусульмане, по-разному относятся к ограничительным мерам. Самые радикальные ссылаются на стих из Евангелия от Марка: «Они будут брать в руки змей, и если даже выпьют смертельную отраву, это не повредит им». С другой стороны, христиане умирали с начала эпидемии, умирали и священники, и духовные отцы. Исторически же часто больницы открывались при монастырях и монашеских орденах (как и в исламском мире — при вакфах).

С началом пандемии коронавируса уже 18 марта 2020 года папа Франциск прочитал проповедь о необходимости осторожного отношения в сложные периоды, намекая на отношения во время эпидемий. Из православных церквей первым отреагировал Вселенский Патриархат, приостановив богослужения в храмах своей юрисдикции и закрыв монастыри от прихожан. РПЦ закрыло храмы 29 марта.

Источник wikipedia.org

Впрочем, за 2000 лет истории христиане много встречались с эпидемиями. Самой первой известной была уже упомянутая в главе про ислам чума в период правления императора Юстиниана, в середине VI века. Итогом стало ослабление Константинополя, предварившее арабские завоевания следующего века.

Тяжелое время для служения выпало на век Папы Климента VI. Тогда Европу постигла очень разрушительная эпидемия бубонной чумы. Папа заявил, что происходящее — результат гнева божьего. Массовые волнения пошли дальше, и массы решили, что этот гнев — результат действий евреев. В ответ Климент VI осудил погромы, совершавшиеся новыми чумными сектами, и издал несколько папских булл с осуждением обвинений в сторону евреев.

В период крестовых походов крестоносцы основали в Палестине, месте паломничества для всех христиан, орден Святого Лазария — специально для прокаженных. Отсюда — слово «лазарет».

Карим Гайнуллин