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В Татарстане одному из рыбаков стало плохо на льду реки

13:58, 05.12.2021
В Татарстане одному из рыбаков стало плохо на льду реки
Фото: ﻿ГУ МЧС России по РТ

В районе села Атабаево Лаишевского района Татарстана на льду реки Кама одному из рыбаков стало плохо. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожилого мужчину перенесли на судно на воздушной подушке (СВП), в срочном порядке доставили на берег и передали медикам бригады скорой помощи. Рыбака госпитализировали в РКБ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве напомнили, что в республике круглосуточно дежурят 10 временных спасательных постов, обеспеченных СВП. Они дежурят около Казани, Набережных Челнов, Чистополя и др.

Недавно жителей РТ предупредили об опасности выхода на неокрепший лед. Безопасным считается лед толщиной более семи сантиметров. Несколько дней назад в Казани этот показатель составил от 0 до 2 см.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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