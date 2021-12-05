В Татарстане одному из рыбаков стало плохо на льду реки

Фото: ﻿ГУ МЧС России по РТ

В районе села Атабаево Лаишевского района Татарстана на льду реки Кама одному из рыбаков стало плохо. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожилого мужчину перенесли на судно на воздушной подушке (СВП), в срочном порядке доставили на берег и передали медикам бригады скорой помощи. Рыбака госпитализировали в РКБ.



Фото: ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве напомнили, что в республике круглосуточно дежурят 10 временных спасательных постов, обеспеченных СВП. Они дежурят около Казани, Набережных Челнов, Чистополя и др.

Недавно жителей РТ предупредили об опасности выхода на неокрепший лед. Безопасным считается лед толщиной более семи сантиметров. Несколько дней назад в Казани этот показатель составил от 0 до 2 см.

Диана Жиленкова