Леса России накопили почти 45 гигатонн углерода

Российским лесам удалось накопить 44,8 гигатонны углерода. Его максимальные средние запасы приходятся на леса Северного Кавказа и горного Крыма. Об этом рассказали в Рослесинфорге.

Запас углерода оценивается в надземной и подземной фитомассе (38,59 гигатонны), а также в мертвой древесине (6,21 гигатонны). Помимо Кавказа и Крыма, наибольшие средние запасы углерода приходятся на зону хвойно-широколиственных лесов. Наименьшие наблюдаются в зонах пустынь и полупустынь, притундровых лесов и редкостойной тайги, передает ТАСС.

Фото:pixabay.com

Недавно в стране завершилась акция «Сохраним лес», в рамках которой высадили рекордные 70 млн деревьев. Как рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, эта цифра в два раза превышает показатели предыдущих лет.

Диана Жиленкова