В России высадили 70 млн деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

В России завершилась акция «Сохраним лес», в рамках которой высадили рекордные 70 млн деревьев. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

Вице-премьер рассказала, что эта цифра в два раза превышает показатели предыдущих лет. Она отметила, что активнее всего были регионы, которые пострадали во время лесных пожаров летом этого года.

В акции в 2021 году приняли участие 1,3 млн россиян, что на 200 тысяч больше, чем в предыдущем.

Фото:pixabay.com

В Казани в это воскресенье проходила благотворительная акция в помощь бездомным животным «Лапа дружбы». На ней жители города могли взять себе собак из приюта «Зооцентр».



Дарья Акимова