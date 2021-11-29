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В России высадили 70 млн деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

15:02, 29.11.2021 1
В России высадили 70 млн деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
Фото: pixabay.com

В России завершилась акция «Сохраним лес», в рамках которой высадили рекордные 70 млн деревьев. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

Вице-премьер рассказала, что эта цифра в два раза превышает показатели предыдущих лет. Она отметила, что активнее всего были регионы, которые пострадали во время лесных пожаров летом этого года.

В акции в 2021 году приняли участие 1,3 млн россиян, что на 200 тысяч больше, чем в предыдущем.

Фото:pixabay.com

В Казани в это воскресенье проходила благотворительная акция в помощь бездомным животным «Лапа дружбы». На ней жители города могли взять себе собак из приюта «Зооцентр».

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:24
    а сколько вот таких высаженных высохло в этом году. Не счесть.
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