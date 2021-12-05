В Татарстане на трассе М-7 произошло смертельное ДТП

В Мензелинском районе Татарстана на трассе М-7 столкнулись автомобиль Daewoo и фура. ДТП произошло недалеко от села Степановка.

Водитель фуры попытался предотвратить аварию, однако в результате машину выбросило в кювет. Легковой автомобиль загорелся. В тушении возгорания приняли участие очевидцы ДТП. Один из водителей погиб, другого участника аварии госпитализировали, передают «Челнинские известия».

Тем временем в Казани за минувшую субботу произошло 78 ДТП. Все из них были с материальным ущербом, никто не пострадал. Также в городе задержали 15 водителей в алкогольном опьянении, еще у четырех автолюбителей и вовсе не оказалось водительских прав.



Диана Жиленкова