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В Татарстане на трассе М-7 произошло смертельное ДТП

10:54, 05.12.2021
В Татарстане на трассе М-7 произошло смертельное ДТП
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Мензелинском районе Татарстана на трассе М-7 столкнулись автомобиль Daewoo и фура. ДТП произошло недалеко от села Степановка.

Водитель фуры попытался предотвратить аварию, однако в результате машину выбросило в кювет. Легковой автомобиль загорелся. В тушении возгорания приняли участие очевидцы ДТП. Один из водителей погиб, другого участника аварии госпитализировали, передают «Челнинские известия».

Тем временем в Казани за минувшую субботу произошло 78 ДТП. Все из них были с материальным ущербом, никто не пострадал. Также в городе задержали 15 водителей в алкогольном опьянении, еще у четырех автолюбителей и вовсе не оказалось водительских прав.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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