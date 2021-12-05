В минувшую субботу в Казани выявили четыре автолюбителя без водительских прав

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 78 ДТП с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Также в городе задержали 15 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Еще у четырех автолюбителей и вовсе не оказалось водительских прав. Кроме того, в отдел полиции доставили шесть человек по подозрению в совершении преступления.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне очевидцы рассказали в социальных сетях, что в Казани пьяный водитель за рулем автомобиля «Мерседес» снес столб. Он двигался по улице Минской в сторону проспекта Победы и по касательной задел выезжавшую с парковки «Ладу», после чего и въехал в столб.

Диана Жиленкова