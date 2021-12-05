В Татарстане в начале следующей недели похолодает до -11 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале следующей неделе ожидается заметное похолодание. Дневные температуры опустятся до -11 градусов, ночные — до -17 градусов.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 6 декабря, в республике днем температура будет колебаться от -5 до -10 градусов. Ночью при прояснениях она опустится до -15 градусов.

Ожидается облачная погода с прояснениями, северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный ветер. Осадков не прогнозируется.

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник, 7 декабря, в Татарстане ночью ожидается мороз до -17 градусов. Дневные температуры будут держаться в пределах от -6 до -11 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Ночью во вторник осадков не ожидается, днем в республике пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается до -6 градусов, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица.

Татьяна Демина