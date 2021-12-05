Чернышенко: в России насчитывается около 2,7 млн волонтеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в России и мире отмечается День волонтера. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в нашей стране в волонтерскую деятельность вовлечено порядка 2,7 миллионов человек, из которых 300 тысяч — студенты.

— Без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия. Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан, — говорится в поздравительной речи Чернышенко.

Вице-премьер отметил особый вклад студентов-медиков, которые помогали врачам в период пандемии коронавируса. На добровольных началах в борьбе с COVID-19 участвовали 65 тыс. россиян. Большая часть из них, 3 тысяч, волонтерила непосредственно в медицинских организациях.

Фото: Татьяна Леухина (архив)

Чернышенко напомнил, что к волонтерскому движению может присоединиться каждый. Для этого необходимо лишь желание, пишет ТАСС.

Напомним, с 1 ноября в Татарстане возобновилась работа волонтеров в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Они помогают в доставке лекарств, продуктов питания лицам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса.



Татьяна Демина