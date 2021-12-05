Соцсети: в Казани пьяный водитель на «Мерседесе» снес столб
В Казани пьяный водитель за рулем автомобиля «Мерседес» снес столб, сообщили в соцсетях.
Он двигался по улице Минской в сторону проспекта Победы и по касательной задел выезжавшую с парковки «Ладу». После этого он врезался в столб.
На кадрах, выложенных пользователями, видно, что столб сильно наклонен после столкновения.
За пятницу в столице Татарстана произошло три ДТП с пострадавшими и 91 с материальным ущербом.
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