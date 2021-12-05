Соцсети: в Казани пьяный водитель на «Мерседесе» снес столб

В Казани пьяный водитель за рулем автомобиля «Мерседес» снес столб, сообщили в соцсетях.

Он двигался по улице Минской в сторону проспекта Победы и по касательной задел выезжавшую с парковки «Ладу». После этого он врезался в столб.

На кадрах, выложенных пользователями, видно, что столб сильно наклонен после столкновения.



За пятницу в столице Татарстана произошло три ДТП с пострадавшими и 91 с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко