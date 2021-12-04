Бывший депутат от Татарстана Сидякин утвержден главой центрального исполкома «Единой России»
Руководитель администрации главы Башкортостана, экс-депутат Госдумы Александр Сидякин назначен руководителем центрального исполкома «Единой России».
Ранее должность занимал Александр Борисов, теперь избранный депутатом Госдумы. Сидякина также избрали заместителем секретаря генсовета партии.
Позицию руководителя центрального исполкома «Единой России» Сидякину предложил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В 2020 году Сидякин занимал второе место в топ-100 самых влиятельных людей Башкирии. Рейтинг подготавливало «Реальное время».
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