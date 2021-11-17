Медведев предложил Сидякину возглавить Центральный исполком «Единой России»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил позицию руководителя Центрального исполкома «Единой России» руководителю администрации главы Башкортостана Александру Сидякину.



Медведев выразил мнение, что Сидякин отвечает необходимыми для должности характеристикам: «Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения съезда партии — там будет принято окончательное решение».

Сидякин отметил, что работа на новой должности — вызов, но он к нему готов: «<…> впереди много работы. Это и задачи 2024 года и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу».

В 2020 году Сидякин занимал второе место в топ-100 самых влиятельных людей Башкирии. Рейтинг подготавливало «Реальное время».

Маргарита Головатенко