Биткоин обновил исторический максимум дважды за сутки

Цена биткоина снова обновила исторический максимум и впервые превысила $68,2 тыс., свидетельствуют данные торгов.



Максимум обновился сегодня ночью — по состоянию на 02.25 мск на бирже Binance биткоин подорожал на 7,5% — до $67,63 тыс., сообщает RT.

Затем криптовалюта обновила исторический максимум второй раз за сутки — цена поднялась до $68,2 тыс.

Фото: pixabay.com

Последний рекорд криптовалюта побила 20 октября, когда достигла отметки $65,672 тыс., затем ее стоимость поднялась до $67 тыс.

Вчера Минэкономразвития России предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью. С ним согласились в Минэнерго и Госдуме РФ. По мнению ведомств, ему можно присвоить ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения.

Маргарита Головатенко