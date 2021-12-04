В Казани на уборку и вывоз снега с чаши «Центрального стадиона» выделят 2,4 млн рублей

В Казани спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный стадион» объявил тендер на оказание услуг по уборке и вывозу снега. Начальная цена договора — 2,4 млн рублей.

Работы необходимо производить по адресу: ул. Ташаяк, 2а. В их число входят сметание, сгребание снега вручную с сидений и проходов трибун, погрузка снега на самосвалы, его вывоз и утилизация на снегоплавительной станции либо в специально отведенных местах и др. Оказать услугу необходимо в период с 1 января по 30 апреля 2022 года.

Фото: kzn.ru

Заявки на участие принимаются до 14 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

Недавно в столице Татарстана объявили тендер на переплавку снега в стационарных снегоплавительных пунктах. На эти цели предусмотрели 125 млн рублей.

Диана Жиленкова