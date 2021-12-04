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Челнинцы жалуются на отсутствие ремонта одного из подземных переходов

12:16, 04.12.2021
Челнинцы жалуются на отсутствие ремонта одного из подземных переходов
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах местные жители жалуются на отсутствие ремонта подземного перехода на остановке Домостроителей. Как отмечается в жалобе, некоторые подземные переходы в городе ремонтируют и красят каждый месяц.

Отмечается, что ежедневно через переход проходит множество детей в Городской дворец творчества детей и молодежи и в поликлинику №6. Каждый месяц местные жители просят принять меры.

Как сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова, в настоящий момент идет поиск источников финансирования на капремонт объекта.

Фото: скриншот

Недавно в Челнах пожаловались на юных вандалов, которые разрисовывают стены и спинки сидений в общественном транспорте. Из-за этого исполком стал закупать камеры видеонаблюдения.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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