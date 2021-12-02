В челнинских автобусах молодые люди разрисовывают стены и спинки сидений

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах закупают видеокамеры для больших автобусов. С их помощью планируют бороться с молодыми хулиганами, которые разрисовывают салоны автобусов, в том числе спинки пассажирских сидений. Об этом рассказал глава ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По его словам, такая ситуация наблюдается в салонах московских ЛИАЗов, которые приехали из столицы чистыми. И за несколько месяцев они стали похожими на «забор». Тятюшкин напомнил о недавнем инциденте в челнинской гимназии, где школьникам пришлось вместе с родителями отмывать от надписей кабинки туалетов.

Фото: Максим Платонов

«Может, как в гимназии №14, их заставить вместе с родителями драить салоны до блеска?» — передают слова Тятюшкина «Челнинские известия».



Перевозчик отметил, что «творчество» хулиганов добралось и до новых НЕФАЗов. В связи с этим исполком города заказал партию видеокамер в новые автобусы. Тятюшкин добавил, что виновников будут вычислять и привлекать к ответу.



Недавно в челнинской гимназии №14 тоже пожаловались на юных вандалов, которые изрисовали и исписали стенки кабинок в туалетах непристойными надписями. В итоге дети вместе с родителями привели помещения в надлежащий порядок. Из-за произошедшего со школьниками проводят беседы на тему бережного отношения к имуществу гимназии.

Диана Жиленкова