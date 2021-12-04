Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. В релизе говорится, что краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2».



Стабильный прогноз, по данным агентства, «отражает эффективность политики по сохранению устойчивости суверенного баланса во время прошлогодних потрясений», а также восстановление экономической активности и цен на нефть.

Рейтинг сдерживают возможные санкции и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах, говорится в сообщении Fitch.

В июне агентство Fitch повысило прогноз инфляции в России на конец 2021 года до 5,1%. Эксперты Fitch ожидают, что в конце следующего года уровень инфляции в России сократится до 4,2%, а на конец 2023 года достигнет целевого показателя в 4%.