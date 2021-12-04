В России с 1 марта 2022 года изменится порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол

1 марта 2022 года в РФ вступает в силу новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами. Такой приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Согласно документу, изменения будут действовать до 1 марта 2028 года. Так, представителям автошколы необходимо не позднее 10 дней до начала практики вождения отправить список обучающихся в экзаменационные подразделения инспекции. Также перед проведением экзамена автошкола должна указать в заявлении для ГИБДД предполагаемое число учеников, дату и время испытания и др., передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре этого года ГИБДД выступила за повышение качества подготовки водителей в автошколах. Как сообщили в МВД, в рамках предоставленных полномочий осуществляется согласование основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств и др.



Диана Жиленкова