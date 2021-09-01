ГИБДД выступила за повышение качества подготовки водителей в автошколах

ГИБДД в России выступает за необходимость повышения качество подготовки будущих водителей в автошколах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«В рамках предоставленных полномочий осуществляется согласование основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств, а также выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы образовательной организации установленным требованиям», — приводит текст обращения ТАСС.

В марте В России утвердили новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений.



Ольга Плешкова