ГИБДД выступила за повышение качества подготовки водителей в автошколах
ГИБДД в России выступает за необходимость повышения качество подготовки будущих водителей в автошколах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
«В рамках предоставленных полномочий осуществляется согласование основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств, а также выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы образовательной организации установленным требованиям», — приводит текст обращения ТАСС.
В марте В России утвердили новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений.
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