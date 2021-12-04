Байден заявил, что надеется на долгий разговор с Путиным

Президент США Джо Байден рассказал, что не принимает чьи-либо «красные линии», касающиеся ситуации на Украине и о которых сообщал российский лидер Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о вторжении РФ в украинское государство, лидер США заявил, что надеется на долгий разговор с Путиным. Байден добавил, что уже давно известно о действиях России, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Ранее стало известно, что столица России подразумевает под красными линиями приближение инфраструктуры НАТО к границам российского государства и размещение оружия на территории Украины.

Вчера помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что переговоры политиков ожидаются после визита Путина в Индию. Возможно обсуждение такой темы, как достижение юридических договоренностей, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Диана Жиленкова