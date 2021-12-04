За минувшую пятницу в Казани выявили девять автолюбителей без водительских прав

Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло три ДТП с пострадавшими и 91 с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Кроме того, за минувшую пятницу задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Еще у девяти автолюбителей не оказалось водительских прав. А в отдел полиции доставили восемь человек по подозрению в совершении преступления.

Фото: Максим Платонов

Недавно под Елабугой столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Погиб один из пассажиров автобуса, еще 21 человек пострадали. По данному факту глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Диана Жиленкова