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Суд оштрафовал Элджея за пропаганду наркотиков

22:56, 03.12.2021
Суд оштрафовал Элджея за пропаганду наркотиков
Фото: realnoevremya.ru

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Алексея Узенюка, наиболее известного под псевдонимом Элджей. Причиной стала пропаганда наркотиков в одном из клипов исполнителя.

Суд признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета». Решение еще не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в торговле наркотиками в Сети обвинили Моргенштерна. Такое заявление поступило от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Спустя некоторое время исполнитель покинул страну, что вызвало различные версии. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данные о том, что в Кремле ведутся переговоры с продюсерами Моргенштерна по поводу его возвращения в Россию, являются «уткой».

Диана Жиленкова
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