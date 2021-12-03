Суд оштрафовал Элджея за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Алексея Узенюка, наиболее известного под псевдонимом Элджей. Причиной стала пропаганда наркотиков в одном из клипов исполнителя.

Суд признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета». Решение еще не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в торговле наркотиками в Сети обвинили Моргенштерна. Такое заявление поступило от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Спустя некоторое время исполнитель покинул страну, что вызвало различные версии. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данные о том, что в Кремле ведутся переговоры с продюсерами Моргенштерна по поводу его возвращения в Россию, являются «уткой».

Диана Жиленкова