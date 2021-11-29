В Кремле опровергли информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию

В Кремле не обсуждают условия возвращения Моргенштерна в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал «уткой» сведения о том, что в администрации лидера страны ведутся переговоры с продюсерами исполнителя по поводу его приезда в РФ, передает «РИА Новости».

Фото: youtube.com / скриншот

Незадолго до этого глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле наркотиками в Сети. Затем Моргенштерн покинул Россию.

В прошлом месяце стали известны результаты исследования, согласно которым Моргенштерн стал самым узнаваемым молодежным исполнителем. В то же время его творчество не одобряют почти 60% россиян. Причем 21,9% жителей страны считают его песни антицерковными.



Диана Жиленкова