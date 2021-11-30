«Динамо» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1
В Москве завершился матч между «Ак Барсом» и «Динамо». Игра состоялась на «ВТБ Арена». Победу одержала команда «Динамо» со счетом 4:1.
Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Даниил Тарасов. «Ак Барс» проиграл «Динамо» во второй раз в сезоне.
Следующая игра казанской команды состоится с «Авангардом» 3 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.
Несколько дней назад казанский «Ак Барс» победил «Нефтехимик» из Нижнекамска с результатом 3:2, сравняв счет за 1 секунду до сирены. Голы у «Ак Барса» забросили Даниил Тарасов, Кирилл Петров и Джордан Уил. У «Нефтехимика» Тимур Хафизов и Егор Попов.
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